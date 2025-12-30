HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin tl destek sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılında sinema alanında sağlanan destekleri, yerli film gösterimlerine yönelik katkıları, uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve çocuklara yönelik projeleri kamuoyuyla paylaştı.

2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin tl destek sağlandı
Sedef Karatay

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılında sinema alanında üretimi destekleyen ve gösterim altyapısını güçlendiren kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini bildirdi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla sinema alanında toplam 150 projeye 316.674.000 TL destek sağlandığı, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine toplam 42.750.000 TL destek verildiği belirtildi.

2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin tl destek sağlandı 1

TÜRK SİNEMASI ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITILDI

Açıklamada, Türk sinemasının uluslararası alanda görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde; MIPCOM, MIPTV ve ATF – Asia TV Forum & Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye standları kurularak filmlerin, dizilerin ve ülkenin tanıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

TÜRK DÜNYASI İLE SİNEMADA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin 2023 yılında Azerbaycan’da, 2024 yılında Türkmenistan’da, 2025 yılında Kazakistan’da bakanlık destekleriyle gerçekleştirildi.

2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin tl destek sağlandı 2

750 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUK SİNEMAYLA BULUŞTU

“Çocuklar İçin Gezen Sinema” projesi kapsamında, depremden etkilenen iller dâhil olmak üzere 72 il ve 598 ilçede 750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi yaşatıldı.

GÖRSEL HAFIZA DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI

Atatürk’ün daha önce yayınlanmamış görüntülerinden Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ilk yıllarından Anıtkabir’in yapım sürecine ve Kore Savaşı’na uzanan yüzlerce belgesel film dijitalleştirilerek, YouTube’daki “Sine” kanalı üzerinden kamuoyuyla buluşturuldu. Bu kapsamda, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu’nun, uluslararası standartlara sahip özel arşivlere taşınarak modern koşullarda koruma altına alındı.

2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin tl destek sağlandı 3

Bu çalışmalara ilişkin paylaşımda, sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye’nin anlatı gücünü uluslararası alana taşıyan bütüncül bir kültür politikasının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karlı havada Dicle Nehri’ne daldıKarlı havada Dicle Nehri’ne daldı
Yolda mahsur kalan tır, ekipler tarafından kurtarıldıYolda mahsur kalan tır, ekipler tarafından kurtarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sinema kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.