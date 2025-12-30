2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin tl destek sağlandı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılında sinema alanında üretimi destekleyen ve gösterim altyapısını güçlendiren kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini bildirdi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla sinema alanında toplam 150 projeye 316.674.000 TL destek sağlandığı, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine toplam 42.750.000 TL destek verildiği belirtildi.

TÜRK SİNEMASI ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITILDI

Açıklamada, Türk sinemasının uluslararası alanda görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde; MIPCOM, MIPTV ve ATF – Asia TV Forum & Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye standları kurularak filmlerin, dizilerin ve ülkenin tanıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

TÜRK DÜNYASI İLE SİNEMADA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin 2023 yılında Azerbaycan’da, 2024 yılında Türkmenistan’da, 2025 yılında Kazakistan’da bakanlık destekleriyle gerçekleştirildi.

750 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUK SİNEMAYLA BULUŞTU

“Çocuklar İçin Gezen Sinema” projesi kapsamında, depremden etkilenen iller dâhil olmak üzere 72 il ve 598 ilçede 750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi yaşatıldı.

GÖRSEL HAFIZA DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI

Atatürk’ün daha önce yayınlanmamış görüntülerinden Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ilk yıllarından Anıtkabir’in yapım sürecine ve Kore Savaşı’na uzanan yüzlerce belgesel film dijitalleştirilerek, YouTube’daki “Sine” kanalı üzerinden kamuoyuyla buluşturuldu. Bu kapsamda, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu’nun, uluslararası standartlara sahip özel arşivlere taşınarak modern koşullarda koruma altına alındı.

Bu çalışmalara ilişkin paylaşımda, sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye’nin anlatı gücünü uluslararası alana taşıyan bütüncül bir kültür politikasının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.