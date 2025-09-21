HABER

21 Eylül 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu yazın son günlerini andırıyor.

21 Eylül 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu yazın son günlerini andırıyor.

Sıcaklık gündüz saatlerinde 29°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24°C'ye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 26 kilometre civarında olacak. Nem oranları sabah saatlerinde %76. Gündüz nem oranı %42, akşam %54 ve gece tekrar %76 olarak tahmin ediliyor. Bu veriler, gün boyunca sıcak ve nemli bir hava koşulunun hakim olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 31°C olacak. 23 Eylül Salı günü 32°C, 24 Eylül Çarşamba günü 31°C ve 25 Eylül Perşembe günü 28°C tahmin ediliyor. Bu da, önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava durumunun süreceğine işaret ediyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların önlemler alması gerekiyor. Gün ortasında aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmekte fayda var. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Cilt koruması için güneş kremi kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da önerilen önlemler arasında yer alır. Sıcak havalarda özellikle hassas grupların dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemler alınmalıdır.

