HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

22 yaşındaki cinayet zanlısı Gürcistan’da yakalandı

Samsun’da 2023 yılında bir kişiyi öldürüp Gürcistan’a kaçan 23 yaşındaki katil zanlısı yakalanarak Samsun polisine teslim edildi.

22 yaşındaki cinayet zanlısı Gürcistan’da yakalandı

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde 4 Temmuz 2023’te 1 çocuk babası Burak Kasap (30), silahla kafasından vuruldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kasap’ın ölümüyle ilgili E.K. (30) ve T.G.Y. adlı kadın tutuklandı. Olayda silahı kullandığı iddia edilen Kerem Çelikkanat (22) ise kaçtı. Gürcistan’da karıştığı başka bir olay sebebiyle tutuklanan Çelikkanat, cezaevinden tahliye edildikten sonra sınır kapısında Samsun polisine teslim edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan Kerem Çelikkanat, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çelikkanat, "Olay yerinden korkup kaçtım. Brandalı bir tırın arkasına saklanarak Gürcistan’a gittim" dedi.
Öte yandan, Çelikkanat ile tutuklu bulunan E.K. ve T.G.Y. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenildi.

22 yaşındaki cinayet zanlısı Gürcistan’da yakalandı 1

22 yaşındaki cinayet zanlısı Gürcistan’da yakalandı 2

22 yaşındaki cinayet zanlısı Gürcistan’da yakalandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun'daki trafik kazasında ölen dayı ve yeğenin cenazesi defnedildiGiresun'daki trafik kazasında ölen dayı ve yeğenin cenazesi defnedildi
Kombi çalan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandıKombi çalan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.