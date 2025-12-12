22 yaşındaki cinayet zanlısı Gürcistan’da yakalandı

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde 4 Temmuz 2023’te 1 çocuk babası Burak Kasap (30), silahla kafasından vuruldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kasap’ın ölümüyle ilgili E.K. (30) ve T.G.Y. adlı kadın tutuklandı. Olayda silahı kullandığı iddia edilen Kerem Çelikkanat (22) ise kaçtı. Gürcistan’da karıştığı başka bir olay sebebiyle tutuklanan Çelikkanat, cezaevinden tahliye edildikten sonra sınır kapısında Samsun polisine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan Kerem Çelikkanat, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çelikkanat, "Olay yerinden korkup kaçtım. Brandalı bir tırın arkasına saklanarak Gürcistan’a gittim" dedi.

Öte yandan, Çelikkanat ile tutuklu bulunan E.K. ve T.G.Y. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenildi.

