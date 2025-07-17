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22 yaşındaki İlayda Alkaş sevgilisi tarafından katledildi! Evine girmek istediği sırada…

Acı haber bu kez Diyarbakır'dan geldi. 22 yaşındaki İlayda Alkaş birlikte yaşadığı C.A. (30) tarafından uğradığı silahlı saldırıda öldü. C.A.’nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

22 yaşındaki İlayda Alkaş sevgilisi tarafından katledildi! Evine girmek istediği sırada…

Diyarbakır’da İlayda Alkaş (22), oturduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı C.A. (30) tarafından uğradığı tabancalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İlayda Alkaş evinin bulunduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı C.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu kanlar içerisinde yığıldı. C.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

22 yaşındaki İlayda Alkaş sevgilisi tarafından katledildi! Evine girmek istediği sırada… 1

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A.’nın yakalanması için polis, çalışmalarını sürdürüyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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