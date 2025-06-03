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22 yaşındaki sapıktan 14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar! İğrenç WhatsApp yazışmaları ifşa oldu: 'Bunları annen görür'

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İstanbul'da iğrenç olay! 22 yaşındaki bir şahıs oyun üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki çocuğu önce taciz etti sonra tehdit etti. Bazı yazışmaların annesine gönderilmesiyle tehdit edilen çocuk çareyi sosyal medyadan yardım aramakta buldu. Çocuğun X üzerinden paylaşım yapmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçerek sapığı yakaladı.

İstanbul Avcılar'da X sosyal medya hesabından yardım isteyen 14 yaşındaki bir çocuk iğren istismarı ortaya çıkardı. Çocuğu 'Bunları annen görür' diyerek tehdit ve taciz eden 22 yaşındaki sapık gözaltına alındı.

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SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

2 Haziran Pazartesi günü, X sosyal medya hesabından tacize uğradığını ifade eden mesajları paylaşan H.Ş. (14) isimli çocuğun paylaşımı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, mesajların 22 yaşındaki A.D. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.

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OYUNDA TANIŞMIŞLAR

Emniyetten yapılan açıklamada, çocuk ile yapılan görüşmede 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen şahısla tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, şahsın sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiği, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu beyan ettiği açıklandı.

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İSTİSMARDAN İŞLEM YAPILDI

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın İstanbul'un Avcılar ilçesinde gözaltına alındığı açıklandı. Şahsın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul istismar
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