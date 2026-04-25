23 Nisan'da yere serilen bayrak görüntüsü olay oldu! Gerçek ise...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlandı. Söz konusu etkinlikler kapsamında Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programında yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay yarattı.

TÜRK BAYRAĞINA MI BASTILAR?

Kutlamaların ardından etkinlik alanından ayrılan öğrencilerin, yerde bulunan Türk bayrağı koreografisinin üzerinden geçerek alanı terk ettiği iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), öğrencilerin alandan ayrıldığı anlara ait dron görüntülerini paylaşarak iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Görüntülerde öğrencilerin alandan çıkarken yerdeki kareografinin üzerine basmadığı, aralardaki şeritleri kullandığı ve arkadan gelen öğrencilerin de bayrağı topladığı görülüyor.

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan 'Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirilmiştir. Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir.

Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir.

Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir.

Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."