HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Gaziantep'te, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal isimli şahıs, evde tartıştığı 14 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı.

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü 1

SOSYAL MEDYA FENOMENİ KIZI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü 2

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep Sosyal medya fenomeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.