Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme: Hastane personeli iki isim hakkında gözaltı kararı!

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıktı.

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme: Hastane personeli iki isim hakkında gözaltı kararı!
Mustafa Fidan

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti.

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme: Hastane personeli iki isim hakkında gözaltı kararı! 1

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: HASTANE BİLGİ İŞLEM GÖREVLİSİ 2 İSME GÖZALTI KARARI

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddialarıyla ilgili Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme: Hastane personeli iki isim hakkında gözaltı kararı! 2

Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem'in gözaltına alındığı bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandıIsparta'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş’ta öğrencilerin aileleriyle bir araya geldiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş’ta öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

