Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Şırnak’ın Cizre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta milyonlarca lira değerinde yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi; 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak’taki operasyonda onlarca külçe altın ile yüklü miktarda döviz bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve dövizin ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü.

Paylaşımda, bu kapsamda düzenlenen operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Cizre ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyonda, 1'er kilogramlık 30 külçe altın, 66 parça halinde 85 bin 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar, 7 bin 470 avro ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
döviz Şırnak Cizre Altın
