Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki çağrısı ile ilgili “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıldönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

"MECLİS'İN VERİMLİ ÇALIŞMASI ŞARTTIR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz, duruşumuz net. Meclis'in gündeminde olan konular var. Herkesin bir fikri, görüşü olması doğal. Kurtulmuş’un koordinesinde bir çalışma yürütülüyor. Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. AK Parti ile de diğer partilerle de Meclis çatısı altında görüşmelerin olması, ülkemizin yararınadır. Meclis Başkanı'nın partilerden bir çalışma istemesi, daha önce konuştuğumuz raporların devreye girmesi süreci hızlandıracaktır. Ama orada beklentilere cevap bulamıyorlarsa, o raporları hazırlayan partileri davet edip görüşlerini alabilirler. Meclis Başkanı'nın bir inisiyatif alması, Meclis'in verimli çalışması için şarttır" ifadesini kullandı.

"SÖZÜMÜZ SÖZDÜR"

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili çağrısı hatırlatılan Bahçeli, "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan sert sözler: "İran için işler kötü gidecek" Trump'tan sert sözler: "İran için işler kötü gidecek"
Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyorTahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş MHP
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

