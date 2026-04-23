Tahran'da patlama sesleri! İran basını: "Hava savunma sistemleri karşılık veriyor"

Yaklaşık iki ay önce başlayan ve ateşkes kararıyla bir süre ara verilen ABD-İran savaşında saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. İran basını, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu, İran hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini duyurdu.

İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basını, başkent Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. İran'ın Mehr Haber Ajansı: "Tahran'da hava savunma sistemlerinin 'düşman hedeflere ateş açtığı' duyuruldu"

Tahran'da patlama sesleri! Mehr News'e göre, Tahran'ın bazı bölgelerinde hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı devreye girdiği duyuruldu

İSRAİL'DEN ANINDA AÇIKLAMA GELDİ: "BİZ YAPMADIK"

İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından gözler yeniden bölgeye çevrildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada İran'a bir saldırı başlatmadıklarını ifade etti.

TRUMP MÜZAKEREYE RAĞMEN 'VUR EMRİ' VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile masada müzakereler devam ederken sahada orduya vur emri verdi. Trump, Hürmüz Boğazı konusundaki açıklamasında 'vur emri' verdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen, küçük tekneler bile olsa her türlü tekneyi vurmaları ve imha etmeleri için ABD Donanması’na emir verdim. (Onların deniz kuvvetlerine ait 159 geminin tamamı denizin dibini boyladı!) Bu konuda hiçbir tereddüt yaşanmayacak”