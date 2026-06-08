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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Songül Aydın'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolu Beydeğirmen köyü kavşağında meydana geldi. Akraba ziyaretine giden Enver Aydın yönetimindeki 58 EP 746 plakalı otomobil ile Selim Bayram idaresindeki 58 BN 170 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Sivas ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı 1

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Aydın'ın eşi Songül Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile 58 BN 170 plakalı otomobildeki Sultan Işık, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sivas ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı 2

Songül Aydın'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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