Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar! Paşinyan'dan açıklama

Ermenistan’’da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen yürüyüş sırasında Türk bayrağı yakıldı. Paşinyan eylemi kınadı.

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar! Paşinyan'dan açıklama

Emenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağının yakılmasını "provokasyon" olarak nitelendirerek bu eylemi kınadı.

"AÇIKÇA PROVOKATİF"

Paşinyan, Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesini kınadı ve bu eylemi, "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.

Ermenistan da Türk Bayrağı yaktılar! Paşinyan dan açıklama 1

"SORUMSUZ VE KABUL EDİLEMEZ"

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan da Armenpress'e yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

