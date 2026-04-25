Uşak'ta motosiklet araziye savruldu: 1 ölü

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde motosikletin araziye devrilmesi sonucu 32 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Evrenli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Yozgat (32) yönetimindeki 64 ADJ 780 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Halil Yozgat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yozgat’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme: Hastane personeli iki isim hakkında gözaltı kararı!Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme: Hastane personeli iki isim hakkında gözaltı kararı!
Isparta'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandıIsparta'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Uşak motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

