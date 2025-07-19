HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

24 yıldır çalıştığı iş yerinin patronu oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 40 yaşındaki Coşkun Kamıl, yıllar süren emeğinin karşılığını aldı. Kamıl 2000 yılında stajyer olarak işe başladığı ilçenin ilk kafe ve restoranında 2024 yılı itibarıyla işletmenin sahibi oldu.

24 yıldır çalıştığı iş yerinin patronu oldu

Coşkun Kamıl, 24 yıl gibi uzun bir yıl boyunca stajyerlikle başladığı restoranda garsonluk, bulaşıkçılık, paket servisi ve aşçılık gibi birçok farklı görevlerde yer aldı. İşletmenin 2022 yılında işletme müdürlüğüne yükselen Kamıl, bu görevini iki yıl boyunca sürdürmesinin ardından 2024 yılında ise kendisine duyulan güvenin bir göstergesi olarak işletme eski sahipleri tarafından tamamen devredildi.
Kamıl, "Yenişehir'in ilk kafe ve restoranı olan bu işletmede 24 yılı aşkın süredir görev yapıyorum. Bugün 12 çalışanımız ve 120 çeşit ürünümüzle hizmet vermeye devam ediyoruz. Eski sistem nasılsa, aynı şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Coşkun Kamıl istikrarlı çizgisini koruyarak hizmet vermeyi sürdürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri Bakanlığı ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında toplantıİçişleri Bakanlığı ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında toplantı
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 yaralıKontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor!

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor!

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.