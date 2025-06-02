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25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı! Her 6 bin 200 doğumda bir bebek bu hastalıkla dünyaya geliyor: Tedavi edilmeyen çocuklarda otizm, hiperaktivite, gelişim geriliğine neden olabilir...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yaklaşık her 25 kişiden birinin kalıtsal metabolik bir hastalık olan fenilketonüri (FKÜ) taşıyıcısı olduğunu açıkladı. Yenidoğan döneminde birkaç damla topuk kanıyla kolayca tespit edilebilen hastalık, erken teşhis edilip tedavi edilmediği takdirde çocuklarda zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine neden olabiliyor. Türkiye, fenilketonürinin sık görüldüğü ülkeler arasında yer alırken, her 6 bin 200 doğumda bir bebek bu hastalıkla dünyaya geliyor.

25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı! Her 6 bin 200 doğumda bir bebek bu hastalıkla dünyaya geliyor: Tedavi edilmeyen çocuklarda otizm, hiperaktivite, gelişim geriliğine neden olabilir...

Bebekten alınan birkaç damla topuk kanıyla erken dönemde tespit edilebilen hastalık tedavi edilmezse çocuklarda konuşma, oturma ve yürümede gecikme, hiperaktivite, otizm, saldırgan davranışlar ve kasılmalar görülebiliyor

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BEYİN DOKUSUNDA HASARA YOL AÇAN KALITSAL BİR HASTALIK

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de yaklaşık her 25 kişiden birinin fenilketonüri (FKÜ) taşıyıcısı olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye, beyin dokusunda hasara yol açan kalıtsal bir hastalık olan fenilketonürinin sık görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

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6 BİN 200 DOĞUMDA BİR BEBEK FENİLKETONÜRİ HASTASI

Yaklaşık 6 bin 200 canlı doğumda bir bebek fenilketonüri hastası olarak dünyaya geliyor ve Türkiye'de yaklaşık her 25 kişiden birinin taşıyıcı olduğu ifade ediliyor. Türkiye'de ilk olarak 1987'de başlatılan fenilketonürine ilişkin taramalar, 2006'da oluşturulan Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında tüm illerde sürdürülüyor.

TARAMA TESTLERİYLE ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLEBİLİYOR

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında ücretsiz sunulan, hızlı ve kolay tarama testi sayesinde bebekten alınan birkaç damla topuk kanıyla hastalık erken dönemde tespit edilebiliyor.

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Tarama testleri sonucunda hastalık şüphesi bulunan bebekler, çocuk metabolizma hastalıkları uzmanının olduğu kliniklere yönlendiriliyor. Kesin tanı, bu kliniklerde yapılan ileri tetkikler sonucunda konuluyor. Tarama testi sonucu, aile hekiminden veya annenin e-Nabız hesabından öğrenilebiliyor. Hastalık şüphesi veya tekrar numune alınması gereken durumlarda sağlık personelince aileye en kısa sürede ulaşılarak bilgi veriliyor.

TEDAVİ EDİLMEMİŞ ÇOCUKLARDA OTİZME SEBEP OLABİLİYOR

FKÜ'de belirtiler genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç haftada başlıyor ancak hastalık erken tanı konulamadığı ve tedavi edilmediğinde zamanla belirgin hale geliyor. Tedavi edilmeyen çocuklarda konuşma gecikmesi, oturma ve yürümede gecikme, hiperaktivite, otizm, saldırgan davranışlar ve kasılmalar görülebiliyor. Bebeğin ten rengi, saçları ve gözleri normalden daha açık olabiliyor.

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ULUSAL YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI KAPSAMINDA ALTI HASTALIK TARANIYOR

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında "Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Biyotinidaz Eksikliği, Kistik Fibrozis, Konjenital Adrenal Hiperplazi, Spinal Musküler Atrofi" olmak üzere altı hastalık taranıyor. Tarama paneline eklenebilecek hastalıklar konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hiperaktivite otizm bebek yenidoğan bebek
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