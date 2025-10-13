HABER

25 yıl hapisle aranıyordu! TikTok'ta canlı yayın açtı, sokak tabelası sayesinde yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, TikTok'ta canlı yayın açtı. Canlı yayında arka plandaki sokak tabelasından yola çıkan polis ekipleri, uzun süredir aranan şahsı oturduğu mekanda yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında ‘yağma’, ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.’nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

SOKAK TABELASINDAN YOLA ÇIKTILAR

Ekipler, adresine daha önce yapılan operasyonlarda ulaşılamayan R.İ.’nin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. İncelemede, TikTok'ta yapılan bir canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası tespit edildi. Ekipler, tabeladan yola çıkarak bölgeyi daralttı.

CANLI YAYININ YAPILDIĞI YERİN İZİ SÜRÜLDÜ

11 Ekim’de belirlenen sokaklara dağılan ekipler, canlı yayının yapıldığı yerin izini sürdü. Yayın sonrası bir mekana giren R.İ., burada yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA-İHA)

