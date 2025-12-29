25 ilde eğitime kar engeli! Okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler

Yurdu etkisi altında alan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullarda eğitime ara verildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Okullarda kar tatili haberleri peş peşe geldi. İşte yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen iller...
Elazığ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Şanlıurfa Valiliği, yarın beklenen kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Aksaray’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde eğitime Aksaray Valiliği tarafından bir gün süreyle ara verildi.
Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Çankırı'da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kastamonu’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 12 ilçede tüm kademelerde, 5 ilçede de taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi.
Merkez, Pınarbaşı, İhsangazi, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana, Bozkurt ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.
İnebolu ilçesinde ise köy okullarında, taşıma yoluyla ilçe merkezine gelen öğrenciler ve pansiyonda kalırken evci izninde olan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Cide ilçesinde de merkez mahalleler hariç, taşımalı eğitim gören öğrenciler için ve köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Çatalzeytin ilçesinde Çayağzı hariç taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi.
Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam etmesi nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bartın'da 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.
Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Yozgat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Afyonkarahisar Valiliğin'den yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
