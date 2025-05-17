27 yaşında hayattan koptu! Kahreden görüntü: Ölen arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı!

Antalya'da virajda refüje ve ağaca çarpan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Gökhan Tunca yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenip olay yerine gelen arkadaşı, çömelip uzun süre Tunca'nın cansız bedenine baktı.

MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPTI

Kahreden kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gökhan Tunca’nın, çalıştığı diş kliniğine giderken virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca’nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

ARKADAŞI BAŞINDAN AYRILMADI

Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KİMSESİZ BÜYÜMÜŞ

Hayatını kaybettiği kazayla gündeme gelen sağlık çalışanı Gökhan Tunca’nın, geçmişte annesini kaybettiği ve babasını hiç tanımadığı öğrenildi. Zorlu koşullar altında büyüyüp eğitimini tamamlayan Tunca'nın, sağlık alanında görev yapmaya başladıktan sonra çalışma arkadaşları tarafından sevilen, sorumluluk sahibi bir kişi olarak tanındığı belirtildi.

(DHA)