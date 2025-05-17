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27 yaşında hayattan koptu! Kahreden görüntü: Ölen arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı!

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Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde hasta koordinatörü olarak görev yapan Gökhan Tunca, işe gitmek üzere çıktığı yolda kaza geçirdi. Virajı dönerken motosikletle refüje ve ağaca çarpan 27 yaşındaki Tunca, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Olay yerinde can veren Tunca'nın 10 yıllık arkadaşı çömelip uzun süre Tunca'nın cansız bedenine baktı.

Antalya'da virajda refüje ve ağaca çarpan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Gökhan Tunca yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenip olay yerine gelen arkadaşı, çömelip uzun süre Tunca'nın cansız bedenine baktı.

MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPTI

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Kahreden kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gökhan Tunca’nın, çalıştığı diş kliniğine giderken virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

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Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca’nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

ARKADAŞI BAŞINDAN AYRILMADI

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Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KİMSESİZ BÜYÜMÜŞ

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Hayatını kaybettiği kazayla gündeme gelen sağlık çalışanı Gökhan Tunca’nın, geçmişte annesini kaybettiği ve babasını hiç tanımadığı öğrenildi. Zorlu koşullar altında büyüyüp eğitimini tamamlayan Tunca'nın, sağlık alanında görev yapmaya başladıktan sonra çalışma arkadaşları tarafından sevilen, sorumluluk sahibi bir kişi olarak tanındığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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