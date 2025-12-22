27’si alkolden 142 araç trafikten men edildi

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 396 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 27 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 142 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır