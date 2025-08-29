29 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, tatil planları yapan vatandaşların aklındaki en önemli soru işaretlerinden biri de 29 Ağustos'un resmi tatil olup olmayacağı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos'un resmi tatil olması kesin. Ancak, 29 Ağustos'un da tatil ilan edilerek, bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, 29 Ağustos Perşembe günü için "yarım gün mü, tam gün mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Ancak resmi takvime göre, 29 Ağustos'ta herhangi bir tatil ya da yarım gün uygulaması bulunmuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi ve tek gün olarak kutlanan ulusal bayramlardan biri. Bu nedenle yalnızca 30 Ağustos günü tatil ilan ediliyor. Öncesindeki gün olan 29 Ağustos ise normal mesai günü olarak devam edecek. Kamu kurumları, özel sektör, bankalar ve okullar 29 Ağustos’ta açık olacak.

YARIM GÜN TATİL NE ZAMAN UYGULANIR?

Yarım gün tatil uygulaması genellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların arife günlerinde geçerli oluyor.

Dolayısıyla, 30 Ağustos Cuma günü tatil olsa da, 29 Ağustos Perşembe günü için çalışanlara veya öğrencilere yönelik herhangi bir özel izin ya da yarım gün uygulaması söz konusu değil.