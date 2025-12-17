HABER

3 bağımsız vekilin İYİ Parti'ye katılması bekleniyor! Tarih belli oldu

Seçimlerin ardından başlayan istifa ve transfer rüzgarı bir dönem azalsa da kulislerden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak 3 bağımsız milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi bekleniyor. 18 Ocak'taki kurultayda katılımlar beklenirken hangi vekillerin katılacağıyla ilgili de ilk bilgiler geldi.

Ufuk Dağ

İYİ Parti, 18 Ocak’ta 4. Olağan Kurultayı'nı düzenleyecek. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ilk kurultayının tek adaylı yapılacak olması, parti içinde birlik ve bütünlük mesajı olarak değerlendiriliyor.

3 bağımsız vekilin İYİ Parti ye katılması bekleniyor! Tarih belli oldu 1

3 VEKİLİN KATILMASI BEKLENİYOR!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; halen bağımsız konumda bulunan üç milletvekilinin kurultay süreciyle birlikte İYİ Parti’ye katılması bekleniyor. Bu isimlerin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilleri olduğu iddia ediliyor. Olası katılımların, partinin Meclis’teki siyasal ağırlığını artıracağı belirtiliyor.

BİLGE YILMAZ DAHA GÖRÜNÜR OLACAK

Ekonomi politikaları noktasında da daha önce İYİ Parti’nin ekonomi kurmayları arasında yer alan Bilge Yılmaz’ın yeniden aktif görev üstleneceği iddia edildi.

Bu dönüşün, partinin ekonomi başlığında daha net, teknik ve güven veren bir çizgi oluşturacağı değerlendirmesi yapılıyor.

