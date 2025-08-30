HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 gündür devam eden yangının şiddeti havadan görüntülendi

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan ve Aydın'a sıçrayarak ilerlemeye devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

3 gündür devam eden yangının şiddeti havadan görüntülendi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor. Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçradı. Kumralı ve Gereyli mevkilerini aşarak Bostanyerine Mahallesi'ne ulaşan alevler, Bölmekaya ile Sazak mahallelerine doğru ilerliyor. Değişken hava şartlarına bağlı olarak yangın rüzgarın şiddetiyle ilerlerken, rüzgarın şiddetinin düştüğü anlarda yangına hızlıca müdahale ediliyor.

3 gündür devam eden yangının şiddeti havadan görüntülendi 1

3 GÜNDÜR DEVAM EDEN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Günlerdir süren orman yangınına 3 yangın uçağı, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personelle müdahale ediliyor. Vatandaşlar da traktörlerine taktıkları su tankerleri ile helikopterlerin yangına daha hızlı müdahale etmesini sağlamak amacıyla yangın bölgesine yakın yangın söndürme havuzlarına su doldurarak mücadeleye destek oluyorlar. Geceleri havadan desteğin kesildiği söndürme çalışmalarına karadan destek olmak için Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir ve Isparta'dan ekipler de bölgede görev yapıyor.

3 gündür devam eden yangının şiddeti havadan görüntülendi 2

YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların yangın havuzlarına su takviyesi yaptığı anlar ve akşam saatlerinde ormanın içerisinde farklı noktalardan yükselen alevler yer aldı. Orman ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesi de görüntüledi.

3 gündür devam eden yangının şiddeti havadan görüntülendi 3

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşlı adam evinde ölü bulunduYaşlı adam evinde ölü bulundu
Otomobil kuaför dükkanına daldı: 1 yaralıOtomobil kuaför dükkanına daldı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.