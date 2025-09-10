HABER

3 gündür kayıp olarak aranan Hasan’ın baraj gölünde cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Hasan Yiğit'in (25), Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

3 gündür kayıp olarak aranan Hasan’ın baraj gölünde cesedi bulundu

Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında oturan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül'de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından Yiğit'i arama çalışması başlatıldı. Yiğit'in en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü belirlendi. İtfaiye ve polisin su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde çalışma yaptı. Ekipler, bugün, baraj gölünde Yiğit'in cansız bedenine ulaştı. Yiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yiğit'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

kayıp ceset
