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3 gündür kayıp olarak aranıyordu: 69 yaşındaki kadının Kızılırmak’ta cesedi bulundu!

Sivas'ta sır ölüm... 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamayan 69 yaşındaki kadının cesedi Kızılırmak’ta bulundu. Alzheimer hastası Gülizar Şanlı'nın cesedi Kızılırmak'tan AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

3 gündür kayıp olarak aranıyordu: 69 yaşındaki kadının Kızılırmak’ta cesedi bulundu!

Sivas’ta üç gündür kayıp olan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak’ta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden 69 yaşındaki Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

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Arama çalışmaları sürerken bir vatandaşın ihbarı üzerine Kızılırmak kıyısına giden AFAD ve Polis ekipleri, ırmak içerisinde yaşlı kadının cesedine ulaştı.

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AFAD ekipleri tarafından çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer Kızılırmak Sivas
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