3 ilde 4 kuyumcuyu 129 sahte gram altın satarak dolandıran 2 şüpheli yakalandı

İnegöl ilçesinde 'Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren dükkana gelen 2 şüpheli, verdikleri 2 gram altını bozdurmak istedi. İncelediği altınların gerçek olduğunu belirleyen iş yeri sahibi, ödeme yapacağı sırada, şüpheliler, 40 adet daha gram altını bozdurmaya karar verdiklerini söyledi. 42 adet gram altını alıp, yaklaşık 200 bin TL’yi şüphelilere veren kuyumcu, bir süre sonra altınları tek tek inceleyince 40 tanesinin sahte olduğunu anladı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler H.İ.K. (37) ve E.S.'yi (25), Bursa kent merkezinde bir başka kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)