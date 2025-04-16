HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

3 ilde 4 kuyumcuyu 129 sahte gram altın satarak dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Bursa, Bilecik ve Kütahya’da kuyumcuları 129 sahte gram altın bozdurarak dolandıran 2 şüpheli, başka kuyumcuya sahte altın verirken yakalanıp gözaltına alındı.

3 ilde 4 kuyumcuyu 129 sahte gram altın satarak dolandıran 2 şüpheli yakalandı

İnegöl ilçesinde 'Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren dükkana gelen 2 şüpheli, verdikleri 2 gram altını bozdurmak istedi. İncelediği altınların gerçek olduğunu belirleyen iş yeri sahibi, ödeme yapacağı sırada, şüpheliler, 40 adet daha gram altını bozdurmaya karar verdiklerini söyledi. 42 adet gram altını alıp, yaklaşık 200 bin TL’yi şüphelilere veren kuyumcu, bir süre sonra altınları tek tek inceleyince 40 tanesinin sahte olduğunu anladı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler H.İ.K. (37) ve E.S.'yi (25), Bursa kent merkezinde bir başka kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kullanıcılardan rapor geliyor! Çöktü mü?Kullanıcılardan rapor geliyor! Çöktü mü?
Motosiklet kazasında öldü... Motosiklet kazasında öldü...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.067,12
4.067,57
% 2.84
17:01
Ons Altın / TL
126.126,97
126.150,19
% 2.55
17:16
Ons Altın / USD
3.307,78
3.308,12
% 2.41
17:16
Çeyrek Altın
6.507,39
6.650,48
% 2.84
17:01
Yarım Altın
12.974,11
13.300,96
% 2.84
17:01
Ziynet Altın
26.029,56
26.520,58
% 2.84
17:01
Cumhuriyet Altını
27.401,00
27.549,00
% 3.37
17:01
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Alanya'da tüyler ürperten olay

Alanya'da tüyler ürperten olay

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.