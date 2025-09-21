HABER

3 yaşındaki çocuk tankerin altında kaldı! Aydın'dan dehşete düşüren görüntü

Hazar Gönüllü

Aydın'da yürek dağlayan bir facia yaşandı. 3 yaşındaki El Amr Ali, süt toplama kamyonunun tankeri altında kalarak can verdi. Feci kaza anı saniye saniye görüntülenirken kamyonun sürücüsüyle ilgili gelişmeler yaşandı.

Kahreden haber Aydın'ın Efeler ilçesinden geldi. Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak'ta meydana geldi. Süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki oğlu El Amr Ali'ye çarptı.

ŞOFÖR ÇİFTLİKTEN AYRILDI

İddiaya göre Ali'ye çarptığını fark etmeyen kamyon şoförü çiftlikten ayrıldı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ali'yi yerde hareketsiz yatarken görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali’nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şoförün Hüseyin Ayteş (38) olduğunu belirledi. Ayteş, kısa süre sonra Koçarlı ilçesinde yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayteş, tutuklandı. (DHA)

