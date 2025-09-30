HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 yıldır firari olarak aranan şahıs, evine düzenlenen operasyonda bazanın yanında saklanırken yakalandı. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 8 ayrı dosyadan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari durumda olan 44 yaşındaki A.T.’nin ilçede bir evde saklandığı tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda firari şahıs, odada bazanın yanında gizlenmiş halde yakalandı. Bazanın yanındaki kadının jandarmanın sorusuna "Burada durmaz" diyerek saklamaya çalıştığı şahsın yakalanma anı ise anbean kameraya yansıdı.
Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı 1

3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı 2

3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı 3

3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç: "Ankaramız hızlı bir şekilde İzmirleşme yolunda ilerliyor"Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç: "Ankaramız hızlı bir şekilde İzmirleşme yolunda ilerliyor"
Bakan Güler'den İngiliz mevkidaşıyla kritik görüşmeBakan Güler'den İngiliz mevkidaşıyla kritik görüşme

Anahtar Kelimeler:
baza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.