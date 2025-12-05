HABER

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'altın yıllar' mesajı: "Bizim dönemimizde yaşanıyor"

Son dakika haberi: Kadın hakları konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye kadın hakları konusunda altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor. Biz hanım kardeşlerimizin hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun gayret içindeyiz" dedi. Erdoğan ayrıca "Şehrine hizmet edenin yanında, şehrini yağmalayanın karşısında olacağız" mesajıyla dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Kadınları Türkiye'de anayasal haklarını uzun yıllar özgürce kullanamadığını belirten Erdoğan "Bugün sesleri eskisi kadar çok çıkmasa da varlığını halen devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz?" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN KURUCU AKLI ÇOK KIYMETLİDİR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Zirvemizde önemli meseleler masaya yatırılacak. Akıllı şehirler, enerji yönetimi ve dijital dönüşüm, göç - göçmen politikaları, iklim değişikliği gibi başlıklarda paneller düzenlenecek.
  • Savaşların, çatışmaların ve siyasal gelişmelerin yükünü herkesten fazla kadınlar çekiyor. İdeal ve adil bir toplumsal ancak kadınların söz ve hak sahibi olmalarıyla mümkün. Yerel yönetimlerde kadınlar etkin olmalı. Kadının olduğu yerde barış ve birlik olur. Kadınların kurucu aklı çok kıymetlidir.
  • Başta eşim ve çocuklarım olmak üzere bütün hanımlara ülkemize ve milletimize ve hareketimize yaptığı eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyorum.

"KADINLAR ANAYASAL HAKLARINI UZUN YILLAR ÖZGÜRCE KULLANAMADI"

  • Ülkemizde kadınlar Avrupa'dan çok önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Ne yazık ki anayasal haklarını uzun yıllar özgürce kullanamadılar. Bugün sesleri eskisi kadar çok çıkmasa da varlığını halen devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz?
  • Kadınlar milletimizin tarihinde hep müstesna konumda oldular. Cumhuriyetimizin kuruluşu ve yükselişinde de kadınlar hep ön planda yer aldılar.

"TÜRKİYE KADIN HAKLARI KONUSUNDA ALTIN YILLARINI BİZİM DÖNEMİMİZDE YAŞIYOR"

  • Türkiye kadın hakları konusunda altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor. Biz hanım kardeşlerimizin hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun gayret içindeyiz.
  • Belediyelerin yetişemediği yerlere biz ulaşıyoruz. Kaynakların etkin kullanılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Şehrine hizmet edenin yanında, şehrini yağmalayanın karşısında olacağız. Yerel yönetimlerde hizmet etmek isteyeni desteklerken milletin parasını çarçur etmek isteyene izin vermiyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan
