Mersin'de trafik kazası! Yaya ağır yaralandı

Kaza, Mersin-Antalya D- 400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan O.C.'ye (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdüğü bildirildi.