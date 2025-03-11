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  4. 30 adet kaçak silah ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı

30 adet kaçak silah ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
11.03.2025 15:59
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Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 30 adet kaçak silah ele geçirilirken gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şubat ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde il genelinde 17 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı.
Yapılan arama neticesinde 22 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 adet şarjör, 522 adet tabanca fişeği, 131 adet piyade tüfeği fişeği, 45 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilirken şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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