HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

30 metrelik falezlerden ölümüne atlayış

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde adrenalin tutkunu gençlerin 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları tehlikeli atlayış izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde havaların ısınması ile birlikte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

30 metrelik falezlerden ölümüne atlayış
Çiğdem Sevinç

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde adrenalin tutkunu gençlerin 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları tehlikeli atlayış izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde havaların ısınması ile birlikte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Konyaaltı Sahili’nden yaklaşık 30 metrelik falezler manzarasıyla görenleri büyülerken adrenalin tutkunu gençlerin tehlikeli eğlencesine de sahne oluyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayan gençler görenleri hem hayrete düşürüyor hem de yüreklerini ağzına getiriyor. Geçmiş yıllarda yaşanan ve ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan olaylardan ders çıkarmayan bazı gençler şov ve adrenalin uğruna bu atlayışlarını sürdürüyor.

CANINI HİÇE SAYARAK KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bazı gençler denize yakın 5 metrelik kayalık alandan kendilerini boşluğa bırakırken, bir genç ise sahilde denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında falezlerin yaklaşık 30 metrelik zirve noktasına çıktı. Burada bir süre bekleyen genç ardından canını hiçe sayarak kendini boşluğa bıraktı. Sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşların hayretler içerisindeki bakışları arasında gencin 30 metre yükseklikten kendini sulara bıraktığı anlar ise kameralara yansıdı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dervişoğlu'na 'makam aracı' tepkisiDervişoğlu'na 'makam aracı' tepkisi
Edirne'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandıEdirne'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'500 bin TL'ye indirdim' Oto pazarında ilginç hareketlilik

'500 bin TL'ye indirdim' Oto pazarında ilginç hareketlilik

'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar'

'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar'

İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.