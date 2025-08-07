33 yıl hapisle aranan firari hükümlü, evdeki rafın arkasında saklanırken yakalandı; operasyon kamerada

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İpsala’da bir eve operasyon düzenledi.

RAFIN ARKASINDA YAKALANDI GÖZALTINA ALDI

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda ‘Birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma’ suçundan hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.'yı, evde saklandığı rafın arkasında yakalayarak, gözaltına aldı. M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. Operasyon anları ise polis kamerasınca kaydedildi.

(DHA)

