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4 aylık hamile kadına tahrayla saldırdı! Bıçaklanan kadın bankaya sığındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 aylık hamile kadının başına korkunç bir olay geldi. Telefon mağazasında çalışan Berna A. isimli kadın, cezaevinden çıktığı belirlenen B.U., tarafından tahrayla saldırıya uğradı. Yaşanan o anlarda talihsiz kadın bir bankaya sığınarak yardım talebinde bulundu.

4 aylık hamile kadına tahrayla saldırdı! Bıçaklanan kadın bankaya sığındı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 aylık hamile kadına tahrayla saldırdı! Bıçaklanan kadın bankaya sığındı 1

KISA SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

4 aylık hamile kadına tahrayla saldırdı! Bıçaklanan kadın bankaya sığındı 2

AĞIR YARALANDI

Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi.

4 aylık hamile kadına tahrayla saldırdı! Bıçaklanan kadın bankaya sığındı 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4 aylık hamile kadına tahrayla saldırdı! Bıçaklanan kadın bankaya sığındı 4

4 aylık hamile kadına tahrayla saldırdı! Bıçaklanan kadın bankaya sığındı 5

Kaynak: İHA

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