4 aylık hamile kadına tahrayla saldırdı! Bıçaklanan kadın bankaya sığındı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISA SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

AĞIR YARALANDI

Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA