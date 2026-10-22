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Kanada Başbakanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşıladı

Kanada Başbakanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Kanada Başbakanı Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı 1

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Kanada Başbakanı Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı 2

Carney, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Carney, merdivenlerde Türkiye ve Kanada bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Carney, ikili görüşmeye geçti.

Kanada Başbakanı Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı 3

İkili görüşmenin ardından liderler heyetler arası toplantıya başkanlık edecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Kanada Başbakanı Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı 4

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Recep Tayyip Erdoğan
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