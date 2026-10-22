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41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üreme hücresi satışına yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilen soruşturma kapsamında 14 ilde gözaltına alınan 43 kişiden 8'i için tutuklama talep edildi.

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satması için yurtdışına yönlendirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurtdışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, şüpheliler tarafından Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurtdışına yönlendirildiği belirlendi.

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 1

41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATMIŞ

İddiaya göre şebeke lideri olan kadının durumundan şüphelenen eşi tarafından CİMER'e başvuru yapıldı. Operasyon da bu başvuru ardından başlatıldı. Yapılan incelemelerde 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 2

8 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturmada 44 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 3

8 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 43'ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 4

1 kişi ise sağlık sorunları nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 5

8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 36 şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi.

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 6

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 7

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 8

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 9

41 kadının 811 kez yumurta sattığı tespit edilmişti! Üreme hücresi soruşturmasında yeni gelişme 10
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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yumurta haber
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