CHP bir belediye kaybetti: Tarsus Belediye Başkanı Boltaç partisinden istifa etti

Meclis toplantısında söz alan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP içerisinde hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Son günlerde yaşanan gelişmeleri dikkatle değerlendirdiğini belirten Boltaç, parti üyeliğinden kendi özgür iradesiyle ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Siyaseti birlikte yaşadığı insanlara hizmet etmenin bir yolu olarak gördüğünü dile getiren Boltaç, hakkında başlatılan disiplin sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

"İHRAÇ SÜRECİNİN SONUCUNU BEKLEMEYECEĞİM"

Boltaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şahsımla ilgili başlatılan disiplin sürecini kamuoyuyla birlikte yakından takip ediyorum. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri dikkatle değerlendirdim. Geldiğimiz noktada hakkımda yürütülen ihraç sürecinin sonucunu beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden kendi özgür irademle istifa etme kararı alıyorum."

İstifa kararının anlık bir tepki olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Boltaç, kararının herhangi bir kırgınlık veya öfkeden kaynaklanmadığını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır