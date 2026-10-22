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Son dakika | Lütfi Arıboğan hakkında hapis istemi! Suçlama belli oldu: "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme"

Son dakika haberi: Eski basketbolcu ve eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son dakika | Lütfi Arıboğan hakkında hapis istemi! Suçlama belli oldu: "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme"

Son dakika haberi: Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Arıboğan hakkında 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ŞİKE SORUŞTURMASINDA SERBEST BIRAKILMIŞTI

“Futbolda şike kumpası” soruşturması kapsamında 25 Aralık 2025’te savcılık ifadeleri alınan Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçlamasıyla adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Arıboğan ve Helvacı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanarak serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturmada ifadeleri alınan Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.

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LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

1961 yılında Adana’da doğan Lütfi Arıboğan, eski milli basketbolcu ve spor yöneticisidir. Basketbol kariyerinde Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor formalarını giyen Arıboğan, aktif sporculuğun ardından yöneticiliğe geçti. Ülkerspor’da genel menajerlik, Türkiye Futbol Federasyonunda genel sekreterlik ve başkan vekilliği yaptı. 2012 yılında Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü ve Galatasaray Spor Kulübü İcra Kurulu Başkanlığı görevlerine getirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lütfi Arıboğan
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