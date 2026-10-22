HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arkadaşının boğazını kesip fotoğrafını sosyal medyaya attı!

Kan donduran olayın adresi bu kez Ankara oldu. Eski ev arkadaşıyla tartışan bir cani bıçağıyla önce arkadaşının boğazını kesti ardından kalbinden bıçakladı. O anın fotoğrafını çeken cani bir de o görüntüyü sosyal medyasına attı.

Arkadaşının boğazını kesip fotoğrafını sosyal medyaya attı!

Ankara'da Mehmet Özgü (45), eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Özgü, gözaltına alındı.

Arkadaşının boğazını kesip fotoğrafını sosyal medyaya attı! 1

BOĞAZINI KESTİ

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile 3 ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu. Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı. Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Arkadaşının boğazını kesip fotoğrafını sosyal medyaya attı! 2

FOTOĞRAF ÇEKİP SOSYAL MEDYAYA ATTI

Mehmet Özgü, cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Özgü, paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu. Mehmet Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltın alındı. Yılmaz'ın cesedi ise otopsi işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Arkadaşının boğazını kesip fotoğrafını sosyal medyaya attı! 3

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB açıkladı! Dedelerimizin nerede şehit düştüğünü öğrenebileceğiz: 'Şehit Bilgi Kapısı' uygulaması erişime açıldıMSB açıkladı! Dedelerimizin nerede şehit düştüğünü öğrenebileceğiz: 'Şehit Bilgi Kapısı' uygulaması erişime açıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu! 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.