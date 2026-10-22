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MSB açıkladı! Dedelerimizin nerede şehit düştüğünü öğrenebileceğiz: 'Şehit Bilgi Kapısı' uygulaması erişime açıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), e-Devlet aracılığıyla 'Şehit Bilgi Kapısı' sorgulama ekranını hayata geçirdi. Vatandaşların erişimine sunulan uygulama aracılığıyla dedelerinin nerede şehit olduğunu resmi kayıtlarla öğrenebilecek. Sistem 1853 ve 1928 yılları arasında yaşanan savaşları ve bu savaşlardaki askeri kayıtları saniyeler içinde vatandaşlara sunuyor. İşte MSB Şehit Bilgi Kapısı sorgulama ekranı!

MSB açıkladı! Dedelerimizin nerede şehit düştüğünü öğrenebileceğiz: 'Şehit Bilgi Kapısı' uygulaması erişime açıldı

Şehitlerimizin kayıtları, MSB'nin kapsamlı dijital arşiv çalışmaları sayesinde gün yüzüne çıkarılıyor. "Şehit Tespit Projesi" adı altında yürütülen çalışma neticesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını içine alan 1853-1928 dönemine ait yüz binlerce askeri sicil belgesi, askeri arşivlerin tozlu raflarından dijital veri tabanına aktarılarak e-Devlet entegrasyonuyla güvence altına alındı.

MSB açıkladı! Dedelerimizin nerede şehit düştüğünü öğrenebileceğiz: Şehit Bilgi Kapısı uygulaması erişime açıldı 1

'ŞEHİT BİLGİ KAPISI' NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hayata geçirilen Şehit Tespit Projesi, askeri arşivlerde yer alan tarihi vesikaların dijitalleştirilerek vatandaşların şahsi sorgulama yapabileceği bir "Şehit Bilgi Kapısı"na dönüştürülmesini sağlayan dev bir veri tabanı projesidir.

Sistem, özellikle 1853 ile 1928 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet dönemi savaşlarında şehit düşen askerlerin kayıtlarını içermektedir. Bu sayede vatandaşlar, soyağacında adı geçen büyük dedelerinin şehit olup olmadığını, şehit oldularsa nerede ve ne zaman vefat ettiklerini resmi olarak belgeleyebilmektedir.

MSB açıkladı! Dedelerimizin nerede şehit düştüğünü öğrenebileceğiz: Şehit Bilgi Kapısı uygulaması erişime açıldı 2

HANGİ SAVAŞLARI KAPSIYOR?

MSB'nin dijital ortama aktardığı arşiv, Türk tarihinin en yoğun cephe mücadelelerinin verildiği yaklaşık 75 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Sisteme girildiğinde bilgileri görüntülenebilen başlıca savaşlar şunlardır:

Kırım Savaşı (1853 - 1856)

Osmanlı - Rus Savaşı / 93 Harbi (1877 - 1878)

Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)

Trablusgarp Savaşı (1911)

Balkan Savaşları (1912 - 1913)

Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918) (Çanakkale, Kafkasya/Sarıkamış, Irak, Suriye-Filistin, Galiçya Cepheleri)

İstiklal Harbi / Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922)

İlgili dönemde yaşanan diğer isyan bastırma ve iç güvenlik harekatları.

MSB açıkladı! Dedelerimizin nerede şehit düştüğünü öğrenebileceğiz: Şehit Bilgi Kapısı uygulaması erişime açıldı 3

"DEDEM NEREDE ŞEHİT OLDU?" E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet (turkiye.gov.tr) sistemine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan arama çubuğuna "MSB Şehit Bilgisi Sorgulama" yazın.

Açılan ekranda Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu hizmetin üzerine tıklayın.

(Alternatif olarak) İlgili sorgulama, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesindeki Personel/Şehitleri Listele bağlantısı üzerinden de yapılabilmektedir.

Karşınıza çıkan formda, dedenizin veya aradığınız kişinin bilgilerini doğru bir şekilde doldurarak "Sorgula" butonuna basın.

Eğer girdiğiniz bilgiler sistemdeki 1853-1928 dönemi askeri kayıtlarıyla eşleşirse, ekranda şehidin rütbesi, adı, baba adı, memleketi (il/ilçe/köy), şehadet yeri (hangi cephe/savaş) ve tarihi detaylı olarak listelenecektir.

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Anahtar Kelimeler:
şehit msb
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