4 bin yıllık Hyllarima Antik Kentinde Zeytin hasadı

Etkinliğe Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Belediye Başkanı Mehmet Demir, protokol üyeleri, üreticiler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Antik taşların arasında yapılan geleneksel hasat gösterisinde, geçmişle bugün adeta aynı sofrada buluştu.

Kaymakam Ali Argama, konuşmasında zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir medeniyet mirası olduğunu belirterek, "Zeytin, bu toprakların sabrını, emeğini ve bereketini temsil eder. Her bir zeytin dalı, hem atalarımızın alın terini hem de çocuklarımızın geleceğini taşır. Hyllarima’nın binlerce yıllık zeytinleri, geçmişle gelecek arasında kurulan en kadim köprülerden biridir" dedi.

Etkinlikte, antik kent civarındaki zeytin ağaçlarının hasadı sembolik olarak gerçekleştirilirken, zeytin ve zeytinyağının Anadolu’dan dünyaya uzanan binlerce yıllık yolculuğu anlatıldı. Kaymakam Argama, konuşmasının sonunda üreticilere teşekkür ederek bereketli bir sezon dileyerek, "Hasat sadece emek değil; birlik demektir, bereket demektir. Bu topraklarda yetişen her zeytin, alın terinin, duanın ve umudun simgesidir. Diliyorum ki Kavaklıdere’nin bereketi daim, zeytin dallarımız daima yeşil kalsın" dedi.



Tarih, doğa ve emeğin buluştuğu etkinlikte katılımcılar, hem geçmişin izlerini taşıyan antik kentte bulunmanın hem de zeytinin bereketine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.