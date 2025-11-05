4 bin yıllık Hyllarima Antik Kentinde Zeytin hasadı

Etkinliğe Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Belediye Başkanı Mehmet Demir, protokol üyeleri, üreticiler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Antik taşların arasında yapılan geleneksel hasat gösterisinde, geçmişle bugün adeta aynı sofrada buluştu.
Kaymakam Ali Argama, konuşmasında zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir medeniyet mirası olduğunu belirterek, "Zeytin, bu toprakların sabrını, emeğini ve bereketini temsil eder. Her bir zeytin dalı, hem atalarımızın alın terini hem de çocuklarımızın geleceğini taşır. Hyllarima’nın binlerce yıllık zeytinleri, geçmişle gelecek arasında kurulan en kadim köprülerden biridir" dedi.
Tarih, doğa ve emeğin buluştuğu etkinlikte katılımcılar, hem geçmişin izlerini taşıyan antik kentte bulunmanın hem de zeytinin bereketine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.
