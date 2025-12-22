Birlikte olduğu isimleri video kaydına almış! 'Büyük arşiv' iddiası: Eşcinsel ilişki, başka bir kulüp yöneticisi...

Türkiye günlerdir ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunu konuşurken, söz konusu soruşturmada her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Aralarından ekran yüzlerinin ve fenomen isimlerin olduğu bazı şüpheliler "uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma, uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise 'fuhuş' suçlamaları yer alırken; 'şantaj' iddiaları da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş Çağlayan Adliyesi'nde uyuşturucu operasyonuna ilişkin son bilgileri paylaşırken; söz konusu skandalla ilgili yeni iddialar dikkat çekti.

"YASAKLI MADDE KULLANDIRIP EŞCİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIRILDILAR"

Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonun giderek büyüyeceğine dikkat çekerken, genç kız ya da kadınları iş vaadiyle zorla eşcinsel ilişkiye zorladığı ve yasaklı madde kullandırarak kamera kaydına aldıklarını ifade etti.

Şimşek şunları söyledi:

"Bu ağa düşenlerin maalesef ortak noktası, hepsi genç kızlarımız; iş arayan, daha iyi veya çalıştıkları kanalların daha iyi bir kanala, sonuçta ulusal çapta yayın yapan bir kanalın başındaydı bu tutuklanan şahıs. Ben herkesi öncelikle masum olarak değerlendirerek, bu kızlarımızı masum olarak değerlendirerek konuşmak istiyorum. Çünkü bilinçli tabii ki aralarında var ama ifadelerde; biz iş arıyorduk, iş teklifi için mailleştim, Instagram'dan yazıştım, sonra karşılaştım, ekrana çıkmak için bunları kullanan bir tepede bir medya yöneticisi var. Ve bunu maalesef yani bu işi kapabilmek için de bu beyefendiyle dışarıya yemeğe çıkıyorlar. Sonra evlere gitmek istiyor, evlere bir iki derken sonra o yasaklı maddeyi kullandırıyorlar. Yasaklı maddeyi kullandıktan sonra hani birebir kendi aralarında bir temas olsa. Sonra bu kızların başkalarına pazarlanması, başkaları ve bunların başkalarıyla kadın kadına zorlanması, bilmem neye zorlanması gibi burada da ahlaksızlığın tam rezaletini yaşatarak bunu zorluyorlar ve kameraya çekiyorlar. Bakın o ifadelerden birisi, kızlardan biri diyor; "Beni zorladı." diyor, bir bayanla, kendisi de bayan, başka bir bayanla zorladı, sonra bunu kameraya çekti. Bunu şantaj için mi çektiler? İşte savcılık bu yönleriyle de araştırıyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR KULÜP YÖNETİCİSİ İFADEYE ÇAĞRILACAK"

Açıklamalarının devamında uyuşturucu soruşturmasının önümüzdeki günlerde daha çarpıcı ve skandal gelişmelerin ortaya çıkacağını vurgulayan Şimşek, tutuklu bulunan bir spiker ile 3 büyük kulüpten birinin kulüp yöneticisinin yazışmalarının tespit edildiğini belirtti.

Şimşek, ayrıca futbol kulüp yöneticisinin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağının altını çizdi.

Şimşek, "O hanımefendinin telefonundan çıkan öyle şeyler var ki önümüzdeki günlerde yine önemli üç büyük kulüpten birisinin de üst düzey bir yöneticisi de ifadeye çağrılacak. Kendisiyle ilgili yazışmalar... Önemli bir kulübün, yani daha önceden biliyorsunuz bir kulübün başkanı alınmıştı, en az o kulüp kadar önemli bir kulübün de başka bir kulübün yöneticisi diyebileceğimiz kişinin onunla da yazışmaları var. Buna ilişkin de bu kişilerden de muhtemelen anladığım kadarıyla saç, kıl, kan örneği... Bu işin sonu nereye giderse gitsin Başsavcılık burada konumu siyasetçi de olsa, hangi medya, spor kulübü, sanat dünyası hangi konum olursa olsun ayrıştırmadan bunu temizlemeye çalışıyor." diye konuştu.

"GEÇİRİLEN GECEYE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER KAYIT ALTINA ALINMIŞ"

Şimşek, soruşturmada adı geçen her ay ABD'ye gittiğini ve bu ziyaretlerde üst düzey isimler ile ilişkiye girip görüntüleri kayıt altına aldığını belirtti.,

"Bu kadın spikerin ABD'ye gidişi savcılık tarafından da merak ediliyor. Her buluştuğu kişi ile fantastik gecelerin sonucunda bazı çekimler yapıyor. Buna ilişkin emareler telefonunda çıktı. Yani birisi ile bir gece yaşandığı zaman o geceden bazı resim, video gibi enteresan görüntüler almış. Görüştüğü kişilerde her alanda stratejik önemli isimler." ifadelerini kullandı.

"İSİMLER HEDEF OLARAK SEÇİLİYOR"

Karataş ise tanınan üst düzey isimlerin hedef olarak belirlenerek uyuşturucu ağına çekildiğini ve kadın spiker aracılığıyla birlikteliklerin cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini vurguladı.

"Bu noktada şu dikkat çekiyor. Beraber gittikleri ya da kayıt altına alınan isimler aslında maddi anlamda değil, bulundukları makamlar değerlendirilerek bu kişiler seçiliyor. Bu kişileri seçerek alıyorlar. Ve hedefe koydukları bu kişiyi bir şekilde tuzaklarına çekerek yurt dışına gittiklerinde ise geçirilen gece ya da her neyse kayıt altına alınıyor. Bulundukları makamlar neye maruz kaldığı önümüzdeki günlerde belki de en çok konuşacağımız şeyler bunlar." dedi.