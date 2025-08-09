4 ilde denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

TRABZON

Trabzon'da bugün denize girişlere izin verilmiyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

ARTVİN

Artvin'de bugün ve yarın denize girmesine müsaade edilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi.