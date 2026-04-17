4 ilde yasadışı bahis operasyonu: 25 tutuklama

Mersin merkezli 4 ilde üniversite öğrencileri üzerinden banka, kripto hesapları ve GSM hatları temin ederek yasadışı bahis faaliyeti yürüten şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘internet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama’, ‘yasadışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyon kapsamında 25 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin üniversite öğrencileri üzerinden banka, kripto ile GSM hattı açtığı ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği tespit edildi. Mersin merkezli Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır’da yasadışı bahis panelini kontrol eden ve para nakline aracılık ettiği tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

