Bir değil iki değil tam 36 ceza yemiş! Denizli'deki kazada otobüs şoförü için olay detay

Denizli'de meydana gelen trafik kazası haberi herkesi dehşete düşürdü. Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1’i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE İLGİLİ OLAY DETAY

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun’un alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı halde direksiyonda olması tartışma yarattı. Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu’nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

BEBEĞİNE SİPER OLMUŞ

38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu araç alev topuna döndü. Sürücü Merdun ile yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve kaza anında korumak için üzerine kapandığı 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Hastanelelere kaldırılan yaralılardan 17’si taburcu edildi. Tedavisi süren 16 kişiden 2’sinin durumu ağır.

KAPILARI AÇAMADILAR

Yangın, otobüsün bariyerlere sürtünmesi sonucu çıktı. Camları kırıp çıkabilen yolcular canlarını kurtarabildi. Kapılar açılmayınca facianın boyutu büyüdü. Takograf ve araç kamerası yandığı için kazanın tam nedeni araştırılmaya devam ediyor.

"UYUDU YA DA DALDI" İDDİASI

Nefes'te yer alan habere göre; kazanın, sürücü Merdun’un uyuması veya dalgınlığı nedeni ile meydana geldiği değerlendiriliyor. Bu arada Merdun’un Manisa Selendili olduğu ortaya çıktı. Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Merdun için taziye mesajı yayımladı.

20 DAKİKA ÖNCE DURUP ARIZA KONTROLÜ YAPMIŞ

Yaralılar jandarmadaki ifadelerinde kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoför Mustafa Fevzi Merdun’un, araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çektiğini, aşağı inerek kontrol yaptığını ve ardından yoluna devam ettiğini söyledi.