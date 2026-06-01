Munzur’un sarp kayalıklarında yaban keçileri görüntülendi

Erzincan’ın doğal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan yaban keçileri, Munzur Dağları’ndaki yaşam alanlarında drone ile görüntülendi.Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen çekimlerde, sarp ve ulaşılması güç kayalıklar arasında özgürce dolaşan yaban keçileri dikkat çekti.

Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen çekimlerde, sarp ve ulaşılması güç kayalıklar arasında özgürce dolaşan yaban keçileri dikkat çekti. Doğal ortamlarında sergiledikleri çevik ve zarif hareketlerle göz dolduran keçiler, bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Havadan kaydedilen görüntülerde, yaban keçilerinin sürü halinde hareket ettiği, dik yamaçlar ve kayalıklar arasında ustalıkla ilerlediği görüldü. Doğayla uyum içerisinde yaşamlarını sürdüren hayvanlar, Munzur Dağları’nın eşsiz ekosistemine renk kattı.

Yaban keçilerinin görüntüleri, Erzincan’ın sahip olduğu doğal yaşam çeşitliliğini gözler önüne sererken, bölgenin yaban hayatı açısından önemli bir habitat niteliği taşıdığını da ortaya koydu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

