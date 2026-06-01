Silivri'den gündem yaratacak yeni parti çıkışı: "Tarihsel zorunluluk olarak karşımıza çıkabilir"

CHP'de mutlak butlan krizi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Partide oluşan iki kanadın mücadelesi sürerken, yeni parti iddiaları da iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ! DİKKAT ÇEKEN 'YENİ PARTİ' ÇIKIŞI

Yeni partiyle ilgili olarak son olarak Silivri'den bir çıkış geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olan ve Silivri'de tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan gündem yaratacak bir açıklama geldi.

"CHP'YE KÖR BİR BAĞLILIKLA DEĞİL, GÖZLERİM AÇIK İNANIYORUM"

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Şahan, kendisine yöneltilen 'yeni parti' sorusu için şu şekilde konuştu:

"Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve CHP'ye sonuna kadar inanıyorum. Ama kör bir bağlılıkla değil, gözlerim açık inanıyorum. Bu parti geçmişte Kürt meselesinde tarihsel yanlışlar yaptı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında verilen destek bunun en ağır örneklerinden biri. Bunları inkar etmek, ikinci yüzyılı birinci yüzyılın hatalarıyla kurmaya çalışmak olur. Cumhuriyet'in bu yüzyılını inşa edeceksek, geçmişin günahlarını da sevaplarını da aynı teraziye koymak zorundayız. Hesaplaşmadan ilerleme olmaz.

"OY HESABIYLA DEĞİL İLKEYLE HAREKET EDECEK BİR CHP MÜMKÜN"

O hesaplaşmayı yapabilecek, hem Kürt'le hem Türk'le, hem Aleviyle hem Sünnisiyle, hem batıyla hem doğuyla konuşabilecek, hukuku siyasetin önüne koyacak, oy hesabıyla değil ilkeyle hareket edecek bir CHP mümkün. Ve o CHP'nin mücadelesi bugün içeride de dışarıda da veriliyor. Bizi susturmaya çalışıyorlar çünkü aslında tam da o CHP'nin sesini kesmek istiyorlar.

"DİRENİŞ KANALLARI TIKANIRSA O ZAMAN YENİ BİR OLUŞUM TARİHSEL ZORUNLULUK OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR"

Ama tüm bunları söylerken şunu da görmek zorundayım. Eğer bir gün bütün direniş kanalları tıkanır, içerisi gerçekten bu değişimi taşıyamaz hale gelirse, o zaman yeni bir oluşum tarihsel zorunluluk olarak karşımıza çıkabilir. Tarih gösteriyor ki toplumsal rıza gerçekten arkasında olduğunda yani millet o değişimi sahiplendiğinde yeni siyasal yapılar da ortak geleceği kurabilir"