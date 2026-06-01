Özgür Özel kanadı resmen harekete geçti! Kurultay için ilk imza atıldı

Özgür Özel bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu ile Meclis'te bir araya geldi. Toplantıda mutlak butlan kararı sonrası Özel ve yönetiminin yol haritası değerlendirildi.

"İLK İMZA KAYSERİ DELEGEMİZDEN GELDİ"

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Özel, olağanüstü kurultay için delgelerin imza toplamaya başladığını aktardı. Özel yaptığı açıklamada, "Bugün daha önceden de parti sözcümüzün duyurduğu gibi olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat sekizi birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi; 'Siftahı Kayseri'den bereketi Allah'tan' notuyla. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri'de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz... Bir sembolik imza olarak bu süreç; 'seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir' diyen Kayseri delegemizden geldi" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ BİZ İMZA VERMEDİK, ÖNCE ÖRGÜTÜMÜZÜN İMZALARINI TOPLAYACAĞIZ"

Özel açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:



"Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. Henüz biz vermedik, milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız.

Birkaç gün içinde herhalde hızlı bir şekilde, daha önce de bu delege iki kez daha imza vermiş, gelmiş, geçerli oyların tümüyle genel başkanının ve genel başkanın anahtar listesinin arkasında durarak zorlu süreçte mücadele ve dayanışma mesajı vermişti. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur. Çok kıymetlidir. Ben bütün delege arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

"OLABİLECEK EN YÜKSEK İMZA SAYISI..."

550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.

Çünkü şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi çok yaralıyor"