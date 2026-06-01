Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı.

Ufuk Dağ

İzmir güne operasyon haberiyle başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürüttüğü çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde;

  • Belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği,
  • İlçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği,
  • İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı,
  • Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı,
  • Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği,
  • Fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı (kamuoyunda “bankamatik personel” olarak bilinen uygulama) tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheli şahsa yönelik, İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

