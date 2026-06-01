Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir güne operasyon haberiyle başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürüttüğü çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı.
Elde edilen deliller doğrultusunda, aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheli şahsa yönelik, İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
