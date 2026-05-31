1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti! Otobüs kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: "20 dakika önce..."

Denizli'de meydana gelen otobüs kazasında 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazadan yaralı olarak kurtulanların ifadesi ortaya çıktı. Yaralılar, kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiğini söylediler.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sırasında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi.

33 YARALIDAN 17'Sİ TABURCU EDİLDİ

Kazada yaralanan 33 kişi ise ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 16 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada yanarak yaşamını yitirenlerin cenazelerinin kime ait olduğunun da yapılacak DNA incelemeleriyle kesin olarak belirleneceği bildirildi. Bu kapsamda İzmir ve Antalya'dan Denizli'deki Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınlardan kan örnekleri alındı. DNA incelemelerinin tamamlanmasından sonra cenazelerin ailelerine teslim edileceği, sürecin yaklaşık 1 hafta sürebileceği öğrenildi.

"20 DAKİKA ÖNCE..."

Yolcuların çoğunun kaza sırasında uyuduğu öğrenildi. Yaralıların jandarmaya verdiği ilk ifadelerde, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün kazadan yaklaşık 20 dakika önce, otoyolda seyir halindeyken araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çektiğini, araçtan inerek kontrol yaptığını ve ardından yoluna devam ettiğini söyledikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

